Mi banco ha establecido un límite de importe acumulado para las transacciones contactless inferior al que dice la UE, ¿es correcto?
Sí, aunque la UE fija el límite en 150 euros, los bancos pueden optar por reducir este monto.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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