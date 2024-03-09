Mi bicicleta no dispone de timbre, ¿puedo circular con ella?
Los ciclos, para poder circular, deberán disponer de un sistema adecuado de frenado que actúe sobre las ruedas delanteras y traseras y un timbre, prohibiendo el empleo de otro aparato acústico distinto.
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