Servicios de movilidad urbana
¿Puedo circular con mi patinete por el carril bus?¿Puedo circular con mi VMP por cualquier sitio?¿Puedo circular de noche con mi bicicleta si no tiene luces?¿Puedo conducir un VMP sin casco?¿Qué es el manual de características del Vehículo de Movilidad Personal?¿Qué normativa debo consultar para saber por dónde circular con mi VMP?¿Se puede llevar a una persona de acompañante en un patinete?¿Tengo que tener algún tipo de autorización administrativa para poder circular con mi bici o patinete?Me han multado por ir en el patinete utilizando el móvil, ¿es legal?Mi bicicleta no dispone de timbre, ¿puedo circular con ella?Mi hijo tiene 14 años y quiere un patinete eléctrico, ¿tiene edad para conducirlo?Mi patinete alcanza los 45 km/h, ¿puedo circular a esa velocidad?No tengo certificado de circulación, ¿tendría que haberlo solicitado?Tengo un patinete eléctrico, ¿es un Vehículo de Movilidad Personal (VMP)?