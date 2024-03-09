Mi casera me obliga a abonar la renta en efectivo, ¿es legal?

Si tu contrato es posterior al 25 de mayo de 2023, el pago se efectuará a través de medios electrónicos. Excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y a solicitud de esta, se podrá efectuar en metálico y en la vivienda arrendada.

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