Mi casero quiere rescindir el contrato porque necesita el piso para su hijo ¿puede hacerlo?
Después de un año de alquiler y si el arrendador es una persona física, puede solicitar la vivienda para uso propio o de sus familiares cercanos. Deberá notificarte al menos dos meses antes de que la necesite. Además, si no la ocupa dentro de tres meses después del fin del contrato, puedes optar por volver a alquilarla o recibir una compensación por la parte del contrato que te quedará pendiente de cumplir.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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