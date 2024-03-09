Mi compañía me reclama una factura de internet de hace siete años y me amenaza con incluirme en un fichero de morosos, ¿puede ser?
No, para incluirte en un fichero de morosos la deuda debe ser cierta, vencida y exigible, y no pueden haber transcurrido más de 6 años desde que tuviste que abonar dicha factura.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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