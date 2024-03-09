Mi contrato de crédito no tiene todas las cláusulas obligatorias, ¿existen penalizaciones por la falta de forma?

La omisión de la TAE o el incumplimiento de la forma escrita puede llevar a la anulabilidad del contrato o a la reducción de la obligación del consumidor a pagar el interés legal o el precio al contado.

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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
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