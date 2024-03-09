Mi equipaje sufrió daños en un accidente de autobús. ¿Puedo recibir una compensación por ello?

Cuando sufras un accidente viajando con una empresa de autobuses preste servicios regulares superiores a 250 km de distancia o servicios discrecionales, como viajero tendrás derecho a una indemnización por lesiones personales y/o por daños materiales en el equipaje en caso de accidentes. Se incluyen gastos funerarios razonables en caso de fallecimiento.

También tienes derecho a una indemnización por la pérdida o daño del equipaje debido a un accidente de autobús. En caso de equipaje dañado o extraviado, el límite máximo será de 1.200 euros. Asimismo, la norma prevé una indemnización íntegra por los daños causados en sillas de ruedas y demás dispositivos de asistencia.

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