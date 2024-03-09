Mi hijo tiene 14 años y quiere un patinete eléctrico, ¿tiene edad para conducirlo?
Depende de la normativa municipal. A continuación puedes ver la edad mínima para conducir un patinete eléctrico en algunas de las principales ciudades de España:
- Madrid: 15 años.
- Barcelona: 16 años.
- Valencia: 16 años.
- Sevilla: 15 años.
- Málaga: 16 años.
- Bilbao: 16 años.
- A Coruña: 15 años.
- Pamplona: 14 años.
- Alicante: 16 años.
- Zaragoza: la ordenanza municipal no contempla una edad mínima para la conducción.
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