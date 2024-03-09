Mi internet es lento, ¿puedo reclamar?
Si la tasa de conexión efectiva es menor que la anunciada y contratada, el usuario puede interponer una reclamación ante la empresa de telecomunicaciones. Igualmente, si experimenta interrupciones en su servicio de Internet, tiene el derecho de solicitar una indemnización.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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