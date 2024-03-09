Mi médico ha cedido mis datos personales y de salud a otro centro u otro profesional sanitario, ¿puede hacerlo?
La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida. Además, para que cualquier persona o entidad pueda acceder a los datos referentes a tu salud se requiere una autorización previa amparada por la ley.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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