Mi operador me ha informado por escrito de que van a cambiar algunas condiciones de mi contrato y me sube el precio ¿es legal?
Los operadores pueden modificar las condiciones contractuales, siempre que dichas modificaciones estén expresamente previstas en el contrato y se comuniquen al abonado con al menos un mes de antelación. En caso de no aceptar las nuevas condiciones, tienes derecho a darte de baja sin penalización.
Si te das de baja dentro del período de permanencia, podrías tener que devolver las ventajas económicas recibidas.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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