Mi operador me ha informado por escrito de que van a cambiar algunas condiciones de mi contrato y me sube el precio ¿es legal?

Los operadores pueden modificar las condiciones contractuales, siempre que dichas modificaciones estén expresamente previstas en el contrato y se comuniquen al abonado con al menos un mes de antelación. En caso de no aceptar las nuevas condiciones, tienes derecho a darte de baja sin penalización.

Si te das de baja dentro del período de permanencia, podrías tener que devolver las ventajas económicas recibidas.