Mi pareja ha fallecido y el contrato de suministro de agua estaba a su nombre
No sólo se puede modificar la titularidad del suministro de agua, sino que debe hacerse para evitar futuros problemas. En caso de existir un coste por dicho cambio, éste debe recogerse expresamente entre los conceptos tarifarios y dependerá de lo estipulado en la normativa y por cada entidad suministradora de agua.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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