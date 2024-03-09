Mi seguro de salud me obliga a solicitar las citas a través del área virtual de la aseguradora pero soy ciega y me cuesta mucho
Las aseguradoras están obligadas a realizar ajustes razonables para asegurar que puedas acceder a sus servicios de manera equitativa.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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