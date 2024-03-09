Mi tren lleva más de 100 minutos de retraso desde la hora prevista de salida y no me han informado de las alternativas de viaje ante su cancelación
El viajero de tren tiene derecho a contratar otros medios de transporte alternativos y la empresa debe reembolsar los costes necesarios.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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