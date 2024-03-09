Mi vehículo ha resultado siniestro total debido a la DANA y ya he solicitado la cobertura al Consorcio de Compensación de Seguros, ¿con cuánto me indemnizará?

El Consorcio de Compensación de Seguros debe compensarte con el valor venal del coche, es decir, el valor de tasación del vehículo, más el 20%.

El valor venal es el precio que tiene un coche justo antes del siniestro. Este valor se deprecia con el paso de los años y depende de factores como la marca, el modelo, las características del vehículo y su antigüedad. No tiene en cuenta, sin embargo, aspectos como el kilometraje o el mantenimiento.