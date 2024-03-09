Mi vivienda se ha visto afectada por la DANA, ¿qué ocurre con mi contrato de gas? ¿Tengo que seguir pagando?

De forma excepcional, hasta el 31 de diciembre de 2025, los puntos de suministro de gas natural ubicados en las localidades afectadas por la DANA, acogidos a escalones de peaje de red local RL1 o superior, o plantas satélites de gas natural licuado (GNL) un cliente por cada contrato de suministro realizado con anterioridad al 28 de octubre de 2024, podrá pedir a su comercializador:

a) Cambiar el caudal diario contratado (hasta 3 veces durante el periodo).

b) Modificar el escalón de peaje según el consumo anual.»

Las medidas serán efectivas al día siguiente de la solicitud, sin coste para el titular, salvo si se necesita adaptar las instalaciones por aumento de caudal, y se pueden hacer junto con cambios de titularidad.

Si el punto de suministro aplica alguna de estas medidas, se cancelan las reubicaciones y refacturaciones para los años 2025 y 2026, salvo que la persona afectada lo pida. Además, los cambios de caudal o peaje no cuentan para futuros cambios. El comercializador avisará a los titulares con al menos tres días de antelación cuando termine el periodo de estas medidas.