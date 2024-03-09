#SOSDANA Suspensión o cancelación de contratos
¿Puedo desistir de una compra o de la contratación de un servicio si he perdido la documentación a causa de la DANA?¿Se paralizan los plazos de los procedimientos administrativos tras la DANA?¿Tengo que seguir pagando la hipoteca de mi vivienda si se ha visto afectada por la DANA?Me he visto afectado por la DANA y no puedo hacer frente a mis facturas de luz y gas, ¿pueden cortarme el suministro?Mi vivienda se ha visto afectada por la DANA, ¿qué ocurre con mi contrato de gas? ¿Tengo que seguir pagando?Mi vivienda se ha visto afectada por la DANA, ¿qué ocurre con mi contrato de luz? ¿Tengo que seguir pagando?Por culpa de la DANA mi vivienda se ha quedado sin electricidad, ¿qué puedo hacer?Por culpa de la DANA mi vivienda se ha quedado sin gas natural, ¿qué puedo hacer?Tengo pendiente un juicio, ¿qué ocurre con los plazos tras la DANA?