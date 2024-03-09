Mi vuelo ha sido cancelado pero la compañía aérea dice que no está obligada a compensar puesto que fue por «circunstancias extraordinarias»

Las circunstancias extraordinarias son aquellas causas que provocan la cancelación o el retraso de un vuelo que quedan fuera del control de la compañía y que exoneran a la compañía aérea del pago de compensaciones.

Se consideran circunstancias extraordinarias las siguientes:

Inestabilidad política en el país de Origen/Destino.

Condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo.

Riesgos para la seguridad.

Deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo.

Además, en los casos de huelgas que afecten a las operaciones del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, el TJUE no lo considera necesariamente causa excepcional, salvo cuando la convocatoria de la misma sea verdaderamente sorpresiva e imposible de prever para la aerolínea.