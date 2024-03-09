Mi vuelo ha sufrido un retraso de más de tres horas, ¿me corresponde una compensación?
El retraso en un vuelo de más de tres horas se equipara a la cancelación del mismo. Si mi vuelo recorre una distancia (en línea recta) de hasta 1500 kilómetros, la compensación será de 250 euros. Para vuelos intracomunitarios de más de 1500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 1500 y 3500 kilómetros, la compensación será de 400 euros. Para los vuelos cuya distancia sea superior a 3500 kilómetros, la compensación será de 600 euros.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+