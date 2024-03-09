Mi vuelo ha sufrido un retraso de más de tres horas, ¿me corresponde una compensación?

El retraso en un vuelo de más de tres horas se equipara a la cancelación del mismo. Si mi vuelo recorre una distancia (en línea recta) de hasta 1500 kilómetros, la compensación será de 250 euros. Para vuelos intracomunitarios de más de 1500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 1500 y 3500 kilómetros, la compensación será de 400 euros. Para los vuelos cuya distancia sea superior a 3500 kilómetros, la compensación será de 600 euros.