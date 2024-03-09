No estoy contento con mi plan de pensiones, ¿puedo cambiar a otra entidad?
Sí, tienes el derecho de transferir tus fondos de pensiones acumulados a otro plan, sea otro plan de pensiones, un plan de previsión asegurado o un plan de previsión social empresarial.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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