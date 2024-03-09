No estoy de acuerdo con la cantidad que mi aseguradora quiere pagarme por un siniestro, ¿cómo puedo resolverlo?

Si no estás de acuerdo con la indemnización que te ofrece tu seguro tras un siniestro puedes presentar reclamación ante el Departamento de Atención al Cliente o de Reclamaciones o Defensor del Asegurado. Si persiste el desacuerdo podrás nombrar un perito y presentar un informe de daños contradictorio, incluso se podrá nombrar a un tercer perito si no hay acuerdo entre los peritos nombrados por las partes. En último extremo podrás acudir a la vía judicial.

No obstante, la aseguradora deberá efectuar, dentro de los cuarenta días posteriores a la recepción de la declaración del siniestro, el pago del importe mínimo de lo que pueda deber, según las circunstancias conocidas.