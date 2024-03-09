No han recogido mi envío y tenía valor declarado, ¿cuánto tiempo tengo?
Si el envío postal tuviese valor declarado y no pudiera devolverse se conservará durante tres años a disposición de las personas que se consideren con derecho a ellos y, pasado este plazo, serán enajenados.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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