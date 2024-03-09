No me han dejado comprar un billete por problemas de accesibilidad y no me quieren dar la respuesta por escrito
Debe informar por escrito a la persona afectada sobre los motivos de la decisión en un plazo de cinco días hábiles y esforzarse por proponer una alternativa de transporte adecuada que tome en cuenta sus necesidades de accesibilidad.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+