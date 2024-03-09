No puedo hacer frente al pago de la factura de gas, ¿pueden cortarme el suministro?

Hasta el 30 de junio de 2024 no podrá suspenderse el suministro de gas natural a aquellos consumidores en los que concurra la condición de vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, salvo por motivos de seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones.

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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
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