No puedo pagar mi factura de teléfono este mes, ¿qué puede pasar?
Si decides no pagar la factura, el operador podrá interrumpir el servicio, comunicándotelo previamente y podrá incluirte en un registro de morosos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la LOPD: la deuda debe ser cierta, vencida y exigible, y debe haber un requerimiento previo de pago.
Además, en caso de que hayas reclamado la factura que ha generado el impago por vía judicial, arbitral o administrativa, la empresa de telecomunicaciones no podrá incluirte en el fichero de solvencia.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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