No puedo pagar mi factura de teléfono este mes, ¿qué puede pasar?

Si decides no pagar la factura, el operador podrá interrumpir el servicio, comunicándotelo previamente y podrá incluirte en un registro de morosos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la LOPD: la deuda debe ser cierta, vencida y exigible, y debe haber un requerimiento previo de pago.

Además, en caso de que hayas reclamado la factura que ha generado el impago por vía judicial, arbitral o administrativa, la empresa de telecomunicaciones no podrá incluirte en el fichero de solvencia.