No tengo todos los documentos necesarios, ¿cómo puedo probar mi situación vulnerable?
En caso de que te falten algunos documentos, puedes presentar un informe de los servicios sociales de tu ayuntamiento o, en caso de ser víctima de trata o explotación sexual, un modelo unificado de acreditación expedido por entidades especializadas.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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