Pagué una factura de móvil y luego me di cuenta de que era incorrecta, ¿qué debo hacer?
Tienes derecho a reclamar al operador una vez tengas conocimiento de la disconformidad entre tu factura y el consumo. Si se confirma el error, deberán reembolsarte el importe incorrecto.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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