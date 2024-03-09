Participé en un sorteo de Instagram y ahora no paran de llamarme para ofrecerme publicidad
Al participar en concursos o promociones, es crucial leer atentamente y no aceptar los términos relacionados con la comunicación comercial si no deseas recibir publicidad.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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