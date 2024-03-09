Por causa de una avería he estado un tiempo sin conexión y mi operador de acceso a internet no se hace responsable, ¿a quién reclamo?

Si sufres una interrupción en tu servicio de acceso a Internet, debes reclamar ante el operador con el que has contratado este servicio. El operador debe compensarte por el tiempo de interrupción, devolviendo el precio del servicio de forma proporcional a la duración de aquella. Si la interrupción también afecta al servicio telefónico, la reclamación debe dirigirse al operador que proporciona el acceso telefónico.