Por causa de una avería he estado un tiempo sin conexión y mi operador de acceso a internet no se hace responsable, ¿a quién reclamo?
Si sufres una interrupción en tu servicio de acceso a Internet, debes reclamar ante el operador con el que has contratado este servicio. El operador debe compensarte por el tiempo de interrupción, devolviendo el precio del servicio de forma proporcional a la duración de aquella. Si la interrupción también afecta al servicio telefónico, la reclamación debe dirigirse al operador que proporciona el acceso telefónico.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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