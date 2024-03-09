Por culpa de la DANA me he quedado sin línea de internet ni de teléfono, ¿deben compensarme?
Los afectados por la DANA que hayan sufrido interrupciones en los servicios de comunicaciones electrónicas percibirán de forma automática una compensación proporcional al tiempo que hubiera durado la interrupción.
En sus facturas vendrá detallado el periodo al que corresponde dicha compensación, sin perjuicio de las medidas adicionales más beneficiosas en materia de interrupción temporal de los servicios que estén estipuladas en los contratos, normativa aplicable o que voluntariamente decidan aplicar los operadores.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+