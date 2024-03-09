Por culpa de la DANA me he quedado sin línea de internet ni de teléfono, ¿deben compensarme?

Los afectados por la DANA que hayan sufrido interrupciones en los servicios de comunicaciones electrónicas percibirán de forma automática una compensación proporcional al tiempo que hubiera durado la interrupción.

En sus facturas vendrá detallado el periodo al que corresponde dicha compensación, sin perjuicio de las medidas adicionales más beneficiosas en materia de interrupción temporal de los servicios que estén estipuladas en los contratos, normativa aplicable o que voluntariamente decidan aplicar los operadores.