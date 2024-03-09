Por culpa de la DANA mi vivienda se ha quedado sin electricidad, ¿qué puedo hacer?
Si la DANA ha sido causante de la interrupción de tu suministro de luz, los contratos del propio suministro y de acceso a la red se suspenderán temporalmente. Tanto dicha suspensión como la reactivación posterior, una vez se haya podido restablecer el servicio de forma segura, se harán sin ningún coste.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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