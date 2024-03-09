Por culpa de la DANA mi vivienda se ha quedado sin gas natural, ¿qué puedo hacer?

De forma excepcional, si el suministro de gas natural de tu vivienda se ha visto interrumpido como consecuencia de la DANA, el contrato se suspenderá temporalmente. Además, podrás pedir la suspensión o cancelación del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

La suspensión será sólo administrativa, sin corte de suministro, y no te podrán cobrar el término fijo, mantenimiento, inspecciones ni el alquiler del contador, aunque sí se mantendran las obligaciones por fraude.

La reactivación del suministro de gas natural se hará automáticamente al día siguiente de acabar el periodo de suspensión, o antes si así lo pides (en un máximo de 5 días). No habrá cargos por derecho de alta y el tiempo de suspensión no cuenta para el contrato.

Si resuelves el contrato no habrá coste alguno, pero las deudas por fraude se mantienen.