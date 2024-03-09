Por culpa de la DANA mi vehículo ha desaparecido o tiene daños, ¿quién se hace cargo?
Incluso aunque solo tengas contratado un seguro a terceros, tienes cubiertos los daños que se ocasionen por un riesgo extraordinario como la DANA. Se ocupará el Consorcio de Compensación de Seguros.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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