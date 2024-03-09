¿Por qué mi envío debe pasar trámites aduaneros?

La importación de mercancías en un país o territorio fiscal diferente al de origen conlleva la obligación de tramitación aduanera. Toda mercancía debe pasar unos controles fronterizos de seguridad (controles sanitarios, de calidad, etc.) y cumplir con las obligaciones fiscales del país de destino (pago de impuestos y aranceles) además de otros gastos derivados de la gestión de los trámites de importación, custodia y almacenamiento de los envíos.

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