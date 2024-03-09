¿Puede cualquier persona acceder a mi historia clínica?

No, a tu historia clínica podrá acceder el personal de la administración y el sanitario, pero únicamente a los datos relacionados con sus propias funciones. También se podrá tener acceso a la historia clínica cuando se tengan fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o docencia que se regirán por la normativa vigente en materia de protección de datos. No obstante, el acceso a tu historia clínica con los fines mencionados debe asegurar la preservación de tu anonimato, salvo una serie de supuestos tasados.