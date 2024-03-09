¿Puede el arrendador pedirme más de un mes de fianza?
Cuando se firma un contrato de arrendamiento, como inquilino estas obligado a pagar una fianza en efectivo equivalente a una mensualidad de la renta acordada. Además, el arrendador tiene la opción de solicitar otras garantías adicionales para asegurar el cumplimiento del contrato, pero estas no pueden superar el valor de dos mensualidades de la renta.
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