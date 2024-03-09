¿Puede el banco cambiar las condiciones de mi tarjeta sin mi consentimiento?
La entidad puede proponer cambios en las condiciones, pero debe notificarte con al menos dos meses de antelación. Si no estás de acuerdo, puedes resolver el contrato sin penalización.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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