¿Puede el banco obligarme a contratar un seguro de vida para concederme un préstamo personal?
En términos legales, los bancos no pueden exigir la contratación de un seguro de vida como condición para otorgar préstamos personales, algo que solo es requerido en créditos hipotecarios.
Sin embargo, no contratarlo puede llevar a que el banco rechace la solicitud de préstamo o aplique tasas de interés más elevadas. Por ello, es recomendable que el cliente negocie las condiciones del préstamo con la entidad financiera.
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