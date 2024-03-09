¿Puede el banco retener mi dinero por alguna razón?
La norma general es que las entidades bancarias deben informar del bloqueo de cuentas y operaciones al menos con dos meses de antelación, siempre y cuando el motivo sea justificado.
No obstante, los bancos tienen capacidad de bloquear sin aviso en determinadas circunstancias, como fallecimiento, irregularidades graves u orden judicial, entre otros.
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