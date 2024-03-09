¿Puede la aseguradora denegar una indemnización cubierta en mi seguro de hogar?
Sí, pero sólo en casos específicos como negligencia grave o si el siniestro ocurre fuera de la ubicación asegurada y no ha sido comunicado, por ejemplo, en caso de mudanza.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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