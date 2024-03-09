¿Puede la empresa de mensajería hacer una foto a mi DNI cuando me entrega un paquete?
No, la AEPD determina que la empresa debe exigir en el momento de la contratación del producto la identificación del usuario, por lo que el tratamiento de la imagen del DNI en el momento de entrega del paquete no solo no se considera lícito, sino que se considera inadecuado no pertinente ni limitado a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados, pues el DNI contiene datos que exceden y nada tiene que ver con la finalidad perseguida.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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