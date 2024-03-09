¿Puede mi historial de conducción sin accidentes reducir la prima de mi seguro de coche?

El sistema bonus-malus calcula la prima del seguro en base a tu historial de siniestralidad: menos accidentes pueden significar una prima más baja y, por el contrario, un aumento de la siniestralidad supondrá incrementos de la prima y pérdida de bonificaciones.

Legislación aplicable
Ver más

Reclama

Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
Hacerme socio pleno

¿Por qué reclamar con FACUA?

Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos