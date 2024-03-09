¿Puede mi historial de conducción sin accidentes reducir la prima de mi seguro de coche?
El sistema bonus-malus calcula la prima del seguro en base a tu historial de siniestralidad: menos accidentes pueden significar una prima más baja y, por el contrario, un aumento de la siniestralidad supondrá incrementos de la prima y pérdida de bonificaciones.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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