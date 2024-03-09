¿Puede modificarme la tasa de interés en un préstamo con tipo variable?
Sí, si tu préstamo es a tipo de interés variable, la entidad puede revisar y modificar dicho interés según las condiciones pactadas en el contrato.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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