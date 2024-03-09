¿Puede penalizarme mi compañía de telecomunicaciones por retrasarme en el pago de la factura?

Es posible que en tu contrato se contemple algún tipo de penalización si devuelves un recibo o te retrasas en el pago de tu factura. Sin embargo, las cuantías de estas penalizaciones no pueden ser excesivas y deben resultar proporcionales a los perjuicios que puedan sufrir las compañías por las devoluciones de recibos o retrasos en los pagos.

Legislación aplicable
Ver más

Reclama

Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
Hacerme socio pleno

¿Por qué reclamar con FACUA?

Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos