¿Puede penalizarme mi compañía de telecomunicaciones por retrasarme en el pago de la factura?

Es posible que en tu contrato se contemple algún tipo de penalización si devuelves un recibo o te retrasas en el pago de tu factura. Sin embargo, las cuantías de estas penalizaciones no pueden ser excesivas y deben resultar proporcionales a los perjuicios que puedan sufrir las compañías por las devoluciones de recibos o retrasos en los pagos.