¿Puede penalizarme mi compañía de telecomunicaciones por retrasarme en el pago de la factura?
Es posible que en tu contrato se contemple algún tipo de penalización si devuelves un recibo o te retrasas en el pago de tu factura. Sin embargo, las cuantías de estas penalizaciones no pueden ser excesivas y deben resultar proporcionales a los perjuicios que puedan sufrir las compañías por las devoluciones de recibos o retrasos en los pagos.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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