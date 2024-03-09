¿Puede un banco exigir la introducción del PIN tras una cantidad determinada de transacciones con contactless?
Sí, los bancos emisores pueden exigir que el titular de la tarjeta introduzca su código PIN tras una determinada cantidad de transacciones sin contacto, establecido por el reglamento de la UE en 5 transacciones diarias.
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