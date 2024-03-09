¿Pueden suspender mi servicio de Internet sin notificarme?
Los proveedores del servicio a internet deben informarte con antelación antes de suspender el servicio, excepto en casos de morosidad o fraude. Si no recibes notificación, puedes presentar una queja y solicitar una revisión de la situación. La comunicación adecuada es un derecho del usuario antes de cualquier suspensión del servicio.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+