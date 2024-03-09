¿Pueden suspenderme el suministro de agua por obras de mejora en la red de abastecimiento sin previo aviso?
Es usual que la normativa aplicable en cada caso prevea en estas situaciones no sólo el aviso previo, sino también al plazo previo para que éste se produzca, así como la información acerca de la duración prevista de dicho corte. En caso de incumplirse éste sin causa justificada, se podrían reclamar a la compañía suministradora de agua los daños y perjuicios que se causen por su incumplimiento.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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