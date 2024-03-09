¿Puedo cancelar mi préstamo personal antes de tiempo?
En los contratos de crédito al consumo puedes en cualquier momento y sin justificación alguna optar por reembolsar anticipadamente el crédito, en cuyo caso, si se cumplen determinadas condiciones, la entidad podrá cobrarte por ello una compensación.
Para el resto de préstamos personales, dependerá de si se ha previsto en el contrato o no y en su defecto, tendrás que ponerte de acuerdo con el banco para poder realizarla.
La amortización parcial anticipada de capital implica recalcular de las cuotas a pagar disminuyendo su importe o bien, si éste se mantiene, una disminución del plazo del préstamo.
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