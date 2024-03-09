¿Puedo circular de noche con mi bicicleta si no tiene luces?
Las bicicletas deben llevar luz para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad. Los ciclos, además, y exceptuando las bicicletas, deberán disponer de luz de posición delantera y trasera, catadióptricos traseros y laterales no triangulares y catadióptricos en los pedales.
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